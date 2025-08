GoStudent ha analizzato in che modo i genitori italiani stanno affrontando la lunga pausa estiva da scuola, cercando soluzioni per gestire al meglio i tre mesi senza attività scolastiche.

I genitori in Lazio e Lombardia sono i più attivi nella ricerca di soluzioni per i centri estivi, con rispettivamente 3.390 e 3.080 ricerche mensili durante i mesi estivi.

I genitori in Sicilia sono i più attenti al supporto compiti, con un aumento del 25% rispetto all’anno scorso in ricerche annuali legate a questo tema.

L’estate si conferma un momento critico per le famiglie italiane, tra la necessità di intrattenere i figli e il rischio di perdita di apprendimento: per questo GoStudent offre il supporto di tutor online anche durante le vacanze.

Con la fine dell’anno scolastico e l’arrivo dell’estate, per molti genitori italiani inizia una corsa contro il tempo per conciliare lavoro, organizzazione familiare e supporto ai figli nei compiti delle vacanze.

I dati analizzati da GoStudent, piattaforma leader nelle ripetizioni online, confermano questa tendenza: lo studio delle ricerche mensili su Google e delle variazioni rispetto all’anno precedente riguardanti centri estivi e supporto ai compiti delle vacanze in tutta Italia evidenzia chiaramente il crescente interesse delle famiglie.

Lombardia, Lazio e Veneto: le regioni più stressate nella gestione estiva dei figli

Classifica Regione Volume di ricerca mensile per centri estivi % variazione annua ricerche “supporto compiti” % variazione annua ricerche “centri estivi” 1 Lombardia 3.080 17% 19% 2 Lazio 3.390 -8% 4% 3 Veneto 1.020 -8% 47% 4 Emilia Romagna 1.230 4.5% 18% 5 Umbria 2.350 -4% -3% 6 Puglia 560 -8% 43% 7 Sicilia 520 25% 2% 8 Campania 1.670 -11% 18% 9 Marche 370 7% 17% 10 Sardegna 300 17% -3.17%

In Lombardia, ad esempio, si osserva un interesse particolarmente marcato sia per i centri estivi che per il supporto ai compiti delle vacanze, con aumenti rispettivamente del +19% e +17% rispetto allo scorso anno. Questo indica una duplice esigenza: da un lato la necessità di affidare i bambini a strutture organizzate, dall’altro la volontà di evitare che perdano il ritmo scolastico durante la lunga pausa estiva.

Nel Lazio, invece, le ricerche mostrano una dinamica leggermente diversa: mentre l’interesse per i centri estivi resta stabile (+4%), si nota un calo dell’8% nelle ricerche di supporto compiti. Questo potrebbe riflettere una tendenza a preferire attività ludiche o sociali, considerate più urgenti o più facilmente accessibili rispetto al sostegno educativo.

Il Veneto presenta un quadro ancora diverso: qui vediamo una crescita vertiginosa nell’interesse per i centri estivi (+47%), segno che sempre più famiglie stanno cercando strutture affidabili per tenere occupati i figli durante il giorno. Al contrario, le ricerche di supporto ai compiti sono in calo (-8%), suggerendo che per molti genitori l’intrattenimento e la socializzazione vengano prima della didattica estiva.

Tra le regioni emergono differenze significative nella preoccupazione dei genitori per il supporto scolastico estivo. I genitori in Sicilia sono i più preoccupati per i compiti, con un aumento del 25% nelle ricerche legate a questo tema, mentre quelli in Puglia mostrano un forte interesse per i centri estivi, con una crescita del 43% nelle ricerche. Anche Marche ed Emilia Romagna evidenziano un’attenzione crescente: in Emilia Romagna, in particolare, le ricerche per il supporto compiti aumentano del 4,5% e quelle per i centri estivi del 18%, segno di una crescente consapevolezza sull’importanza di garantire continuità educativa durante la pausa estiva. Al contrario, alcune regioni come Lazio, Veneto, Umbria e Puglia mostrano una minore attenzione al supporto compiti, con variazioni negative o contenute, evidenziando un diverso approccio delle famiglie alla gestione delle attività estive.