Dopo un 2023 difficile a causa dei tassi di interesse alle stelle, il mercato dei mutui in Italia ha mostrato segnali di ripresa nel corso dello scorso anno, favorito da condizioni di finanziamento progressivamente più favorevoli. Nel 2025 il trend continua: la discesa dei tassi rende il credito più accessibile alle famiglie e le abitudini dei consumatori si stanno evolvendo rispetto al passato.

Matteo Favaro, Managing Director e COO di MutuiOnline.it, commenta: “Il 2024 è stato l’anno della ripresa del mercato grazie alla politica di taglio tassi operata dalla Bce. Questo ha portato a un notevole calo del TAN medio dei mutui, soprattutto per quanto riguarda quelli a tasso variabile, passati da una media del 4,66% di luglio scorso al 2,67% attuale. Per chi ha scelto questa tipologia di finanziamento, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ora il risparmio su un mutuo ventennale da 160.000 € è pari a 165 € al mese, con la rata che da 1.026 € è scesa a 861 €, per un risparmio complessivo di 39.600 €. Il tasso fisso, tornato meno conveniente rispetto al variabile, con un TAN medio del 3,15% si attesta comunque su livelli più che accettabili e rappresenta ancora un’opzione sicura e molto valida. Non bisogna dimenticare che il mutuo può essere sempre cambiato grazie alla surroga: questa operazione gratuita permette di trasferire il mutuo da una banca a un’altra, approfittando delle migliori condizioni offerte dal nuovo istituto”.

Secondo i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it, in Sicilia nel 2025 l’età media di chi richiede un mutuo è rimasta stabile rispetto ai primi 7 mesi dello scorso anno, passando da 40 anni e 6 mesi a 40 anni e 8 mesi. La durata dei finanziamenti nella regione è invece aumentata, con il dato che dai 23 anni e 1 mese in media registrati tra gennaio e luglio nel 2024 cresce fino ai 23 anni e 8 mesi di quest’anno, e anche l’importo medio richiesto è salito dai 115.900 € ai 118.900 € attuali. Inoltre, in questi primi 7 mesi del 2025 si registra un aumento anche per quanto riguarda il valore degli immobili in Sicilia, che si attesta sui 179.400 € contro i 178.700 € dello stesso periodo dello scorso anno, con il Loan-to-Value – ovvero il rapporto tra importo richiesto da mutuatario e il valore dell’immobile – che dal 70,4% sale al 71,7%.

Rispetto al 2024, nella regione sono poi cambiate le preferenze dei richiedenti relative alla finalità di mutuo richiesta. La quota di consumatori che finanzia l’acquisto della prima casa è aumentata dal 52,5% registrato nei primi 7 mesi dello scorso anno al 54,3% del 2025. In crescita anche le richieste di mutuo per l’acquisto della seconda casa (dal 7,1% al 7,2%) e di ristrutturazione (dal 4,0% al 4,1%), mentre calano lievemente quelle di surroga del mutuo, che passano dal 35,0% al 32,6%. In lieve aumento, infine, i mutui per consolidamento, dall’1,4% all’1,8%.

Rispetto al periodo gennaio-luglio del 2024, Enna è la provincia dove l’età media è calata maggiormente, L’Aquila quella dove il valore degli immobili è aumentato di più

Analizzando il dettaglio provinciale, se si confrontano i primi 7 mesi di quest’anno con lo stesso periodo del 2024, risulta che a Enna l’età dei richiedenti si è abbassata maggiormente rispetto alle altre province della Sicilia, con il dato che da 40 anni e 4 mesi è sceso a 39 anni e 4 mesi in media. La medesima provincia è anche quella dove l’aumento per quanto riguarda la durata dei mutui nella regione è stato maggiore rispetto allo scorso anno, passando da un dato medio di 21 anni e 9 mesi nel periodo gennaio-luglio del 2024 ai 23 anni e 4 mesi attuali, e dove si registra anche l’incremento maggiore del Loan-to-Value, cresciuto dal 68,6% al 73,9%.

La provincia di Enna è poi quella dove l’aumento dell’importo medio richiesto è stato maggiore, con il dato che dai 97.890 € dei primi 7 mesi del 2024 passa ai 106.531 € di quest’anno, mentre è in quella di Agrigento che il valore medio degli immobili è cresciuto maggiormente, passando dai 148.928 € ai 160.882 € attuali.