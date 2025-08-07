

Sono stati completati gli interventi di manutenzione straordinaria presso la Villa Comunale “Salvatore Lauricella” di Ravanusa. L’opera ha interessato il rinnovamento dei camminamenti, la sistemazione delle aree verdi, il ripristino delle pavimentazioni e il potenziamento dell’arredo urbano, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza uno spazio pubblico più sicuro, funzionale e decoroso.

I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Gianfurcaro S.r.l., sotto la direzione del geometra Gaetano La Marca.

Dal punto di vista amministrativo, la spesa complessiva sostenuta è stata di euro 66.539,10, regolarmente liquidata con determinazione n. 112 del 24 luglio 2025. L’importo comprende anche gli oneri per la sicurezza e l’iva al 10%.

GIOVANNI BLANDA