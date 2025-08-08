Arrestato dai carabinieri della Tenenza di Misterbianco un 45enne accusato di estorsione e maltrattamenti ai danni del padre. I militari sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto dell’anziano che ha segnalato una aggressione, ancora in corso, da parte del figlio, trovando il 71enne sul pianerottolo, impaurito e ferito. Entrati poi in casa hanno trovato il figlio che stava pronunciando parole sconnesse alla madre, una 68enne, in stato di evidente agitazione.

Avvicinatisi al figlio della coppia, lo hanno riportato alla calma. Hanno scoperto che il 45enne aveva aggredito a calci e pugni il padre, intervenuto in difesa della madre, dopo che quest’ultima si era rifiutata di dare ancora denaro al figlio. I coniugi hanno anche raccontato, in sede di denuncia, che dal 2018 il figlio, abituale assuntore di crack, era solito chiedere giornalmente somme di denaro inizialmente tra i 20 e i 30 euro e poi 50 euro, riuscendo a farsi consegnare forzatamente dai genitori complessivamente la somma approssimativa di 35 mila euro. Il 45enne e’ stato accompagnato in caserma dove e’ stato arrestato.