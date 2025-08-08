

La Pubblica Amministrazione, sotto la guida del Sindaco Vito Terrana, ha approvato, in linea ammnistrativa, il progetto esecutivo inerente la proposta progettuale dei lavori di realizzazione straordinaria della strada di collegamento tra la Via Partigiani d’Italia e la zona artigianale di Via Peppino Impastato, per la somma di euro 100 mila. L’importo dei lavori a base d’asta è di 59.750,08 euro. L’Esecutivo ha nominato Responsabile unico del procedimento l’architetto Giuseppe Bellia.

Giovanni Blanda