La cittadina vive le manifestazioni ferragostane, promosse – tra diverse difficoltà organizzative nonché politiche – dall’Amministrazione pubblica, guidata dal Sindaco Salvatore Pitrola.

Dopo gli eventi programmati per venerdì 8 agosto, Sabato , al Monte Saraceno, alle ore 19,30, avrà luogo “L’ultima estate. Falcone e Borsellino 30 anni dopo””, a cura dell’Associazione ””IMPRONTE””.

Seguirà, alle ore 22, in piazza 1 maggio, lo spettacolo di cabaret del duo toti e totino. Lo spasso serale e’ assicurato.

Giovanni blanda