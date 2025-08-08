I Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Distaccamento CITES di Trapani hanno denunciato due uomini di 38 e 55 anni per gestione e trasporto non autorizzato di rifiuti speciali e realizzazione di discarica non autorizzata.

I militari, impegnati in un servizio di prevenzione di reati ambientali in prossimità di un sito d’interesse comunitario nella periferia di Marsala, notavano un autocarro carico di rifiuti costituiti da materiale edile di risulta, entrare all’interno di un terreno privato, quindi dopo averlo seguito, bloccavano il conducente mentre era intento a scaricarli.

Dai successivi accertamenti si è giunti anche all’identificazione del 55enne che gestiva la discarica abusiva, il quale, oltre ad acconsentire all’abbandono dei predetti rifiuti, aveva illecitamente realizzato sulla sua proprietà un piazzale di circa 1.800 mq all’interno del quale erano già presenti circa 600 metri cubi di rifiuti della medesima tipologia.

La discarica e il mezzo utilizzato sono stati sottoposti a sequestro.