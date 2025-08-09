Un ventiseienne di Favara è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica. Nei suoi confronti è scattata anche la sospensione della patente. Il giovane è stato fermato a tarda notte ad un posto di controllo dei carabinieri lungo viale delle Dune, a San Leone. Sottoposto ad alcol test è risultato positivo.
Alla guida di un’auto dopo aver bevuto, denunciato 26enne
