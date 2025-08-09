I Carabinieri della Stazione di Sortino, nell’ambito dei mirati servizi in atto, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, un 57enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, con precedenti di polizia, è stato controllato dai Carabinieri che lo hanno sottoposto a perquisizione personale trovandolo in possesso di stupefacente già suddiviso in dosi e pronto per lo spaccio e denaro contante occultato all’interno di un marsupio che indossava.

La perquisizione, successivamente estesa all’abitazione, ha consentito di rinvenire e sequestrare complessivamente circa 300 grammi tra cocaina, hashish e marijuana, oltre 640 euro in banconote di vario taglio ritenute provento dell’attività di spaccio e materiale vario per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente, nascoste all’interno di una borsa frigo nel ripostiglio.

L’arresto è stato convalidato.