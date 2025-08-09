Le esportazioni nell’area della città metropolitana di Palermo sono cresciute del 528,2% gran parte grazie al forte impulso della cantieristica navale, mentre l’Italia fa registrare un + 3,2%. E’ il dato più eclatante che si evince dall’analisi dell’Istituto “G. Tagliacarne”, che ha preso in esame i dati Istat.

Palermo e il suo territorio si confermano in forte crescita rispetto al resto del Paese: sono, infatti, 8 su 10 il numero degli indicatori con performance superiore alla media nazionale. Emergono numeri molto interessanti anche nel settore turistico perché si registra un +29,01% di variazione delle presenze turistiche fra il 2019 e il 2024 e un +4,06% negli alloggi medi annui disponibili su Airbnb per kmq nell’anno 2024.

“Il dato sulle esportazioni è importante e lo si deve al grande lavoro della cantieristica navale, che ha e continua ad avere grandi potenzialità di crescita – dice Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna -. Anche i dati relativi alle start up innovative e al numero di nuovi ingressi di lavoratori nel settore extra-agricolo sono importanti e ci confermano che Palermo e il suo territorio stanno vivendo una fase di interessante crescita e di importante sviluppo economico, soprattutto nel settore del turismo, come ci dicono i dati legati alle presenze nella nostra area metropolitana e quelli che riguardano gli alloggi reperibili sulla piattaforma internazionale Airbnb, un settore che ormai ha assunto una forte rilevanza nel turismo, sempre più strategico nell’economia siciliana e che può fare ancora meglio e di più”, ha concluso Albanese.