Sabato, alle ore 17, nella Chiesa di Sant’Erasmo, esposizione del Santissimo. Alle 18 celebrazione eucaristica e vespri solenni in onore della Madonna. Alle ore 19,30, Santa messa prefestivo. I festeggiamenti proseguiranno domenica. In programma, fra l’altro, sante messe, processione cittadina della Madre Celeste, giochi pirotecnici, spettacolo musicale con i talenti locali e degustazione. Riti e funzioni religiose nella Chiesa di Sant’Erasmo.

Giovanni Blanda