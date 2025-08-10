black and red arcade machineI Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno deferito in stato di libertà il gestore di un bar, all’esito di controlli svolti congiuntamente al personale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Trapani e finalizzati al contrasto del gioco illegale.

Durante il controllo i Militari hanno appurato la violazione penale della mancata esposizione delle tabelle dei giochi proibiti, nonché illeciti ammnistrativi dovuti alla presenza di due slot-machine e tre apparecchi destinati al gioco d’azzardo non collegati al sistema telematico dell’A.D.M.


Tutti i macchinari non conformi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e al titolare dell’attività sono state altresì contestate sanzioni amministrative per complessivi 50.000 euro.

