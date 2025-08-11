“Questi sono gli strumenti attraverso i quali oggi si lavora – dice Franco Calderone imprenditore di Marineo – Da circa 25 giorni non abbiamo linea internet e linea telefonica, perciò alle persone che vengono ad acquistare il vino direttamente in azienda, non possiamo dare la possibilità di effettuare i pagamenti tramite il decantato e obbligatorio Pos. La Tim giornalmente ci rassicura sul fatto che “domani” sicuramente la linea sarà ripristinata. Non specificano il secolo vergognatevi”.