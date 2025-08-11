“Questi sono gli strumenti attraverso i quali oggi si lavora – dice Franco Calderone imprenditore di Marineo – Da circa 25 giorni non abbiamo linea internet e linea telefonica, perciò alle persone che vengono ad acquistare il vino direttamente in azienda, non possiamo dare la possibilità di effettuare i pagamenti tramite il decantato e obbligatorio Pos. La Tim giornalmente ci rassicura sul fatto che “domani” sicuramente la linea sarà ripristinata. Non specificano il secolo vergognatevi”.
Da 30 giorni guasta la linea internet della Tim, impresa vinicola in Sicilia in ginocchio
