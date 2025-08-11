E’ deceduto in ospedale il 15 enne rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo a Favara. La vittima è Samuele Messina. Il ragazzino, è arrivato a bordo di un’ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell’Ospedale di Agrigento in condizioni critiche.

Secondo le prime informazioni il 15enne era a bordo di uno scooter, quando per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull’asfalto sbattendo violentemente la testa. Pare che fosse anche senza casco. Il sinistro si è verificato in via Cicero e Di Francisca, arteria stradale che dal liceo Martin Luther King porta allo stadio comunale.

Sul posto sono giunti subito i soccorsi; Il ragazzino è deceduto in queste ore per una emorragia cerebrale post trauma cranico. Ad occuparsi dei rilievi del sinistro stradale i Carabinieri della tenenza di Favara.