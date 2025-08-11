La Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente in materia di notificazione degli atti tributari, spiegando che la notifica dell’amministrazione finanziaria effettuata alla vecchia residenza del contribuente è inefficace anche se non è stato comunicato il nuovo recapito. Nel dettaglio i Supremi Giudici hanno ribadito che è nulla la notiﬁca del ﬁsco alla vecchia residenza del contribuente anche se la parte privata non comunica quella nuova all’erario. La variazione avvenuta dopo sessanta giorni dall’iscrizione nei registri comunali è opponibile all’amministrazione ﬁnanziaria, indipendentemente dalla comunicazione all’ufﬁcio. Con l’ordinanza 21025/2025 depositata il 24 luglio 2025 la Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente. L’incaricato per la riscossione notiﬁcava al ricorrente una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, la notiﬁcazione della comunicazione di irregolarità Irpef era tentata presso la vecchia residenza. Però il contribuente aveva cambiato residenza prima del tentativo di notiﬁca. Peraltro, la variazione di residenza era stata indicata nella dichiarazione ben oltre sessanta giorni prima del tentativo di notiﬁca. Ai sensi dell’articolo 58 del dpr 600/73, le persone ﬁsiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio ﬁscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte e le cause di variazione del domicilio ﬁscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono veriﬁcate. La sezione tributaria di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, pertanto, ha precisato che “In materia di notiﬁcazione degli atti tributari relativi alle imposte sui redditi, ai sensi dell’articolo 58, comma 5, del dpr 600/73, la variazione della residenza anagraﬁca del contribuente, decorso il termine di legge di sessanta giorni dall’intervenuta iscrizione nei registri comunali, è opponibile all’ente impositore ed all’incaricato per la riscossione indipendentemente dalla sua comunicazione all’ufﬁcio”.