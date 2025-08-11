ripresa nel corso dello scorso anno, favorito da condizioni di finanziamento progressivamente più favorevoli. Nel 2025 il trend continua: la discesa dei tassi rende il credito più accessibile alle famiglie e le abitudini dei consumatori si stanno evolvendo rispetto al passato.

Matteo Favaro, Managing Director e COO di MutuiOnline.it, commenta: “Il 2024 è stato l’anno della ripresa del mercato grazie alla politica di taglio tassi operata dalla Bce. Questo ha portato a un notevole calo del TAN medio dei mutui, soprattutto per quanto riguarda quelli a tasso variabile, passati da una media del 4,66% di luglio scorso al 2,67% attuale. Per chi ha scelto questa tipologia di finanziamento, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ora il risparmio su un mutuo ventennale da 160.000 € è pari a 165 € al mese, con la rata che da 1.026 € è scesa a 861 €, per un risparmio complessivo di 39.600 €. Il tasso fisso, tornato meno conveniente rispetto al variabile, con un TAN medio del 3,15% si attesta comunque su livelli più che accettabili e rappresenta ancora un’opzione sicura e molto valida. Non bisogna dimenticare che il mutuo può essere sempre cambiato grazie alla surroga: questa operazione gratuita permette di trasferire il mutuo da una banca a un’altra, approfittando delle migliori condizioni offerte dal nuovo istituto”.

Secondo i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it, in Sicilia nel 2025 l’età media di chi richiede un mutuo è rimasta stabile rispetto ai primi 7 mesi dello scorso anno, passando da 40 anni e 6 mesi a 40 anni e 8 mesi. La durata dei finanziamenti nella regione è invece aumentata, con il dato che dai 23 anni e 1 mese in media registrati tra gennaio e luglio nel 2024 cresce fino ai 23 anni e 8 mesi di quest’anno, e anche l’importo medio richiesto è salito dai 115.900 € ai 118.900 € attuali. Inoltre, in questi primi 7 mesi del 2025 si registra un aumento anche per quanto riguarda il valore degli immobili in Sicilia, che si attesta sui 179.400 € contro i 178.700 € dello stesso periodo dello scorso anno, con il Loan-to-Value – ovvero il rapporto tra importo richiesto da mutuatario e il valore dell’immobile – che dal 70,4% sale al 71,7%.

Rispetto al 2024, nella regione sono poi cambiate le preferenze dei richiedenti relative alla finalità di mutuo richiesta. La quota di consumatori che finanzia l’acquisto della prima casa è aumentata dal 52,5% registrato nei primi 7 mesi dello scorso anno al 54,3% del 2025. In crescita anche le richieste di mutuo per l’acquisto della seconda casa (dal 7,1% al 7,2%) e di ristrutturazione (dal 4,0% al 4,1%), mentre calano lievemente quelle di surroga del mutuo, che passano dal 35,0% al 32,6%. In lieve aumento, infine, i mutui per consolidamento, dall’1,4% all’1,8%.

Rispetto al periodo gennaio-luglio del 2024, Enna è la provincia dove l’età media è calata maggiormente, L’Aquila quella dove il valore degli immobili è aumentato di più

Analizzando il dettaglio provinciale, se si confrontano i primi 7 mesi di quest’anno con lo stesso periodo del 2024, risulta che a Enna l’età dei richiedenti si è abbassata maggiormente rispetto alle altre province della Sicilia, con il dato che da 40 anni e 4 mesi è sceso a 39 anni e 4 mesi in media. La medesima provincia è anche quella dove l’aumento per quanto riguarda la durata dei mutui nella regione è stato maggiore rispetto allo scorso anno, passando da un dato medio di 21 anni e 9 mesi nel periodo gennaio-luglio del 2024 ai 23 anni e 4 mesi attuali, e dove si registra anche l’incremento maggiore del Loan-to-Value, cresciuto dal 68,6% al 73,9%.

La provincia di Enna è poi quella dove l’aumento dell’importo medio richiesto è stato maggiore, con il dato che dai 97.890 € dei primi 7 mesi del 2024 passa ai 106.531 € di quest’anno, mentre è in quella di Agrigento che il valore medio degli immobili è cresciuto maggiormente, passando dai 148.928 € ai 160.882 € attuali.