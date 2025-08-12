Grande attesa, a Campobello di Licata, per la 6^ edizione della “”Notte Bianca””, in calendario il 18 agosto. L’evento precederà il festival “Questa è la mia terra e io la difendo”. Avrà luogo giorno 19. Il 20 seguente conferenza sul patrimonio culturale e in serata spettacolo musicale con la band “Mediterraneo la storia del Pooh”. Mentre dal 21 al 25 agosto, mostra di pittura dell’artista campobellese Angelo Avanzato, omaggio a Caravaggio. La tradizione rivivrà con “Aspettando la rietina”, mostra di carretti siciliani e rievocazione storica degli antichi mestieri.

giovanni blanda