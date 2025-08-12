I Carabinieri della Stazione di Pachino e dell’Aliquota Carabinieri della Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Siracusa, coadiuvati dai collaterali tedeschi, il 16 luglio hanno localizzato e arrestato a Wolfhagen, in Germania, un 40enne di Pachino, con precedenti di polizia per estorsione e resistenza.

A carico dell’uomo era pendente un Mandato di Arresto Europeo emanato il 19 febbraio 2025 dalla Procura della Repubblica di Siracusa.

Grazie alla complessa e puntuale attività info-investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Pachino e dell’Aliquota Carabinieri della Sezione di P.G., coordinati dalla Procura della Repubblica di Siracusa, l’uomo, irreperibile e latitante, è stato localizzato in Germania e il 16 luglio gli è stato notificato dalla polizia tedesca il Mandato di Arresto Europeo in forza del quale, nel pomeriggio del 1 agosto, è stato estradato in Italia con un volo Francoforte-Catania. All’aeroporto di Catania Fontanarossa è stato preso in carico dai Carabinieri e associato al carcere “Cavadonna” a Siracusa.

Gravato da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 12.05.2022 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, deve scontare una pena complessiva di tre anni, undici mesi e ventisei giorni di reclusione, per alcune estorsioni commesse nel 2017 a Pachino.