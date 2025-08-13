Per il “”””, mercoledì, alle ore 2o,30, in piazza 25 Aprile (Area Food attrezzata) , terza edizione di “Fuata Fest – Sagra della pizza tradizionale””, con i Trivella folk, giochi ed animazione per bambini.
Alle ore 21, in Piazza Crispi, Piano bar.
In piazza 1 Maggio, alle ore 23, “”Igr Summer Festival Dj set””.
Manifestazioni promosse dal Comune di Ravanusa
La società “”Ravanusa Risorse e Ambiente”” avvisa la cittadinanza che venerdì 15 agosto, giorno di Ferragosto, non effettuerà l’ ordinario servizio “porta a porta” di ritiro della plastica, per festività.
I cittadini possono conferire la plastica negli altri giorni lavorativi presso l’isola ecologica di via Olimpica. La stessa isola sarà chiusa giorno 15.
giovanni blanda