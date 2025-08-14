Ancora una volta abbiamo reso questo appuntamento estivo grandioso e indimenticabile dice lo chef leo massaro.

Con tenacia e sinergia siamo riusciti nuovamente a sbalordire campobello di licata.

La terza ediziione della mega torta per campobello e’ diventata un’ appuntamento fisso, quest’anno dedicata alla nostra valle delle pietre dipinte rappresentante la divina commedia di dante alighieri. Oltre 3000 persone sono accorse come ogni anno a gustare questa delizia di 16 metri per 1 metro circa di spessore dove sono state impiegate oltre 32 placche di pan di spagna,150 kg di crema pasticcera e tantissima frutta di stagione.

Hanno preso parte allo straordinario evento ospititi illustri come il pluri decorato, cavaliere della repubblica e ideatore di sei guinnes il pastry chef lillo de fraia, il pastry chef venetino mangione cooperatore e ideatore assieme al fratello giovanni mangione di tantissime mega torte, la pastry chef concetta marino della pasticcceria barone e componente attiva delle lady chef agrigento che a progettato ed eseguito in pasta di zucchero il ponte che raffigura il passaggio tra purgatorio e paradiso, l’artist designer ninetta augello il fruit designer amedeo la morella e tanti ma tanti altri professionisti del settore horeca che hanno messo a disposizione la loro esperienza

Un particolare ringraziamento va a salvatore vinci pastry chef patron del cafe’ vinci a gaetano vinci executive manager dell’ azienda vinci “ la mente del progetto”, altro particolare ringraziamento va ad angelo alaimo arrivato direttamente da malta, gestore di sapori di vinci “malta”.

Un affettuoso ringraziamento va al direttore artistico dell’estate campobellese 2025 giustino gati’ ma anche all’amministrazione comunale il sindaco vito terrana l’assessore termini e l’assessore lo coco nonche’ l’amministrazione tutta per la collaborazione ai massimi livelli .

Grazie di cuore a tutti al prossimo anno.