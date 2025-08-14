

Rimane vivo il ricordo della ‘’Croce del Giubileo’’. Dopo aver attraversato diverse parti di Italia, la “”Croce Giubilare””, benedetta a San Pietro da Papa Francesco, a Campobello di Licata. Volontari della Misericordia e fedeli della comunità ecclesiale, con in testa il Correttore spirituale della Misericordia, don Davide Burgio, hanno accolto la Croce, presso la Chiesa Immacolata, e successivamente è stata portata in processione fino alla chiesa di San Giuseppe, percorrendo le centrali vie Edison, Vittorio Emanuele e Milano, alla presenza delle autorità civili. La processione si è conclusa, presso la sede della Misericordia di via Montenero (vicino alla scuola ‘’Pascoli’’), dove è stata celebrata la Santa Messa. Al termine è stata inaugurata la nuova ambulanza della Misericordia.

Giovanni Blanda