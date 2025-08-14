Aveva appena parcheggiato l’auto in un tratto in discesa ma, probabilmente per il mancato inserimento del freno a mano, è stata travolta dal veicolo. Spiacevole disavventura per una pensionata ottantenne a Licata. L’anziana aveva parcheggiato il mezzo in discesa, in località Mollarella.

Poco dopo l’auto si è cominciata a muovere e la donna, nel tentativo di fermarla, è stata presa in pieno. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno assistito la malcapitata fino all’arrivo del personale sanitario del 118. La donna è stata poi trasferita all’ospedale San Giacomo d’Altopasso.