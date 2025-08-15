Tre accoltellati è il bilancio di una rissa la notte di Ferragosto a Marsala. Tutto partito da una accesa discussione, poi la rissa finita con i fendenti dei coltelli. Sono tre i feriti sulla spiaggia di Sbocco.

È stata una serata di autentico terrore quella vissuta da centinaia di persone che erano al mare, nel litorale sud di Marsala, e che si sono trovate in mezzo a una violenta lite tra un gruppo di marsalesi e un gruppo di stranieri, tunisini secondo alcuni testimoni.

Sul posto sono arrivati poliziotti, e carabinieri e tre ambulanze che hanno soccorso i tre feriti. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

La rissa potrebbe essere esplosa per vecchie ruggini tra i due gruppi, che potrebbero essere gli stessi che avevano creato disordini la notte di San Lorenzo, sempre a Sbocco