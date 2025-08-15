I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nell’ambito dei controlli svolti quotidianamente in tutto il territorio della provincia palermitana, hanno arrestato una coppia di palermitani e sequestrato una piantagione di cannabis indoor, 2 chili di marijuana gia’ essiccata, 2 pistole revolver e 29 proiettili. I Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego, dopo una attivita’ info-investigativa condotta anche con l’ausilio di droni, hanno individuato una villetta a schiera nella quale, nascosta da pannelli di compensato, c’era una attivita’ di produzione e lavorazione di sostanze stupefacenti.

Nella villetta, dislocata su 3 livelli, erano sempre attivi giorno e notte i condizionatori d’aria con sproporzionati consumi di elettricita’, ma l’impianto elettrico era alimentato da un allaccio abusivo che, negli ultimi 5 anni, aveva prodotto un ammanco, calcolato dai tecnici dell’Enel, pari a 67 mila euro. Alcune finestre erano state oscurate dall’interno, circostanza questa che, insieme al forte olezzo di marijuana che si propagava verso l’esterno, ha motivato una perquisizione con il supporto delle unita’ cinofile specializzate, Mindy e Anouk, che ha individuato una sofisticata serra indoor per la produzione di marijuana, dotata di impianto elettrico indipendente, lampade Led, deumidificatori e un sistema di ventilazione perfettamente funzionante creato ad hoc per favorire una rigogliosa fioritura dell’illecita coltivazione. Sono stati, inoltre, rinvenuti 600 grammi di marijuana gia’ essiccata, pronta per essere confezionata e immessa sul mercato.

Interrati nel giardino adiacente all’abitazione un fusto in plastica con all’interno 13 confezioni sottovuoto di marijuana per ulteriori 1,3 chili nonche’, avvolta in un panno, una pistola revolver Smith Wesson calibro 38 Special, con il caricatore carico e 29 cartucce. In una stanza, inoltre, all’interno di un armadio e’ stata scoperta un’ulteriore pistola, a differenza della prima una copia perfetta di un revolver a salve, presumibilmente pronta per essere modificata e resa arma da fuoco. La coppia e’ stata arrestata in flagranza di reato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti nonche’ per furto di energia elettrica mentre la sostanza stupefacente, la strumentazione e l’immobile sono stati posti sotto sequestro. I due hanno anche percepito illegalmente il Reddito di Inclusione. Tale circostanza e’ stata rappresentata all’Autorita’ Giudiziaria competente nonche’ all’Inps per la decadenza del beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite.