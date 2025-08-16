È stata un’alba che la famiglia Costa non dimenticherà mai, tra emozione, concitazione e un pizzico di tensione, Giada Costa ha dato alla luce il suo bambino nel salotto di casa, a Misilmeri, assistita dall’intervento dei sanitari del 118. Il marito Gaetano Costanza ha chiamato i soccorsi perché il travaglio era già iniziato e le contrazioni erano ravvicinate. La prima ambulanza è arrivata con a bordo l’infermiere Salvatore Salerno e il soccorritore Vincenzo Saitta. I sanitari entrati in casa hanno constatato che la donna stava partorendo. Pochi minuti ed è nato Giuseppe. Subito dopo è arrivata la seconda ambulanza, con a bordo il medico Vincenzo Belmonte, l’infermiere Luigi Giargiana e il soccorritore Giovanni Buttitta. Sono loro che hanno completato le operazioni di emergenza: clampaggio e taglio del cordone ombelicale, prime valutazioni cliniche e stabilizzazione di madre e neonato. Madre e figlio sono stati poi portati all’ospedale Civico di Palermo.

Riccardo Castro, responsabile del servizio, ha espresso con commozione il suo orgoglio per l’operato della squadra. “Questa notte, alla vigilia di Ferragosto, la vita ci ha ricordato la sua forza e la sua bellezza”, ha commentato. “La nascita di questo bambino, tra le braccia dei nostri soccorritori, è un esempio straordinario di umanità e dedizione. L’intervento ha dimostrato la piena efficienza della macchina dell’emergenza territoriale. Al piccolo nuovo cittadino e alla sua famiglia vanno i nostri più sentiti auguri di una vita piena di felicità”.