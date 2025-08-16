Su provvedimento (determina) dirigenziale, il Comune di Campobello ha disposto la rifunzionalizzazione dell’immobile di proprieta’ municipale della scuola materna di via Tommaso Edison, da destinare alla realizzazione di un Centro Polifunzionale aggregato diurno per attivita’ socio-educative nonche’ ludiche, rivolto ai giovani di eta’ compresa tra i 4 e i 18 anni. La nomina del responsabile esterno delle operazioni (Reo) sul sistema informativo “” Caronte” Fesr Sicilia e del. Responsabile unico del procedimento. Il Reo e’ l’architetto Salvatore Di Vincenzo.
L’ obiettivo della Pubblica Amministrazione e’ garantire la funzionalita’ del patrimonio comunale, attraverso interventi di manutenzione.
Giovanni Blanda
