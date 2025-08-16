Ancora una tragedia in provincia di Agrigento. Un trentunenne è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio nei pressi della rotonda di Mollarella, a Licata. La vittima è Calogero Domenico Cavaleri, originario del posto ma emigrato in Germania. L’uomo era tornata nella sua città per trascorrere le vacanze estive.

Secondo una prima ricostruzione, Cavaleri viaggiava in sella alla sua motocicletta quando – per cause ancora in corso di accertamento – si è schiantato contro un’auto. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi ed è stato anche fatto atterrare un elisoccorso ma per il 31enne non c’è stato nulla da fare. Illesi, o comunque senza gravi conseguenze, gli occupanti della Mercedes.