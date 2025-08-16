Un uomo è stato colpito da un fulmine mentre si trovava nel borgo marinaro di Marzamemi. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione di alcuni testimoni, che hanno prestato le prime cure, la vittima si trovava su un pontile per verificare la posizione di alcune barche.

Nel giro di pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno rianimato e poi trasferito nell’ospedale ‘Umberto I’ di Siracusa. La situazione del meteo nel Siracusano è piuttosto critica per via della pioggia e della grandine che ha creato non poche difficoltà sia ieri che oggi. Numerose le richieste di intervento al 118.