Una donna è morta durante il volo Palermo-New York, partito dall’aeroporto Falcone Borsellino. Si è sentita male in volo, il comandante ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Gander, nell’isola di Terranova in Canada. La donna ha avuto un attacco cardiaco, il personale medico non ha potuto fare nulla per salvarla. L’aereo è poi ripartito per il Jfk di New York.
Donna muore d’infarto in aereo sul volo Palermo-New York
