

A seguito alla partecipazione ad un bando ministeriale il Comune ha ottenuto il finanziamento di euro 672 mila per la realizzazione della struttura.

Piena soddisfazione ha espresso il Sindaco Vito Terrana, secondo cui si tratta di “”un’altra conquista sociale per la nostra Comunità””. “Abbiamo puntato – aggiunge – dal primo momento al miglioramento della scuola e della sua edilizia: è l’ennesimo finanziamento ottenuto. Costruiamo insieme un nuovo percorso.

Per le famiglie che lavorano è sicuramente un sollievo, avere certezza che il proprio figlio trovi un posto nuovo ed accogliente””.

Giovanni Blanda