I Carabinieri della Stazione di Trapani hanno denunciato una 26enne per omissione di soccorso e guida in stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di alcol e droghe.

La 26enne, alla guida di un suv, durante la notte, investiva una coppia a bordo di un motociclo mentre percorreva la statale 115, dileguandosi senza prestar loro soccorso. I due malcapitati, trasportati presso il pronto soccorso di Trapani, riportavano solo lesioni lievi.

Gli accertamenti esperiti dai militari giunti sul posto consentivano di ricostruire la dinamica e identificare la conducente dell’autovettura che, peraltro, risultava positiva ai test di alcol e droga.