La Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente le autorizzazioni per la gestione della discoteca di uno stabilimento balneare a Catania, dopo lo scoppio di una rissa al suo interno nel corso di una serata danzante. Il provvedimento di sospensione, in questo caso, ha una durata di 10 giorni ed è stato emesso dal Questore di Catania.

Nello specifico, alcuni giorni fa i poliziotti sono intervenuti nella discoteca dopo la segnalazione di una rissa scoppiata sulla pista da ballo, rissa che al momento del loro arrivo era già terminata, e successivamente presso il Pronto soccorso di un ospedale cittadino, dove era giunto un giovane che aveva riferito ai sanitari di essere stato aggredito all’interno di quella discoteca. Grazie alla visione di filmati e la raccolta di alcune testimonianze, i poliziotti hanno ricostruito la dinamica dei fatti. La rissa era scoppiata per futili motivi proprio sulla pista da ballo e gli addetti alla sicurezza del locale, dopo averla sedata, avevano allontanato i giovani coinvolti. Uno di questi si era presentato autonomamente in ospedale, riferendo di essere stato aggredito da più soggetti con calci e pugni al volto e su tutto il corpo; il giovane era stato refertato per contusioni varie e trauma cranico facciale.