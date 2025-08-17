È il Frantoio Sallemi di Comiso (RG), guidato dal Maestro Oleario Raffaele Sallemi e aderente al Consorzio FAPI, ad aggiudicarsi il Premio Mastro d’Oro Regione Sicilia 2025, grazie a un olio extravergine che racchiude la forza, la biodiversità e l’identità del territorio ibleo. Un riconoscimento che premia l’eccellenza raggiunta nella trasformazione, la cura artigianale del processo e l’impegno costante verso la sostenibilità e la tracciabilità.

Il premio è stato assegnato nell’ambito della settima edizione del concorso nazionale Mastro d’Oro, promosso da AIFO (Associazione Italiana Frantoiani Oleari) e AFP (Associazione Frantoiani di Puglia), l’unico concorso in Italia dedicato esclusivamente ai frantoiani, nato per valorizzare la loro figura strategica nella filiera e promuoverne la crescita professionale.

Tra gli oli in concorso provenienti dalla Sicilia, il Frantoio Sallemi ha saputo primeggiare a livello regionale per l’eleganza del profilo organolettico, la valorizzazione delle cultivar locali e l’approccio consapevole e innovativo alla lavorazione, in perfetto equilibrio tra tradizione e modernità.

A livello nazionale, il concorso ha incoronato come vincitore assoluto Natyoure del Frantoio Oleario Mossa Domenica di Sannicandro di Bari (BA), seguito da Trisole de Il Frantolio di D’Amico Pietro di Cisternino (BR) e da Tenute Mandrione, Riserva, Gria – Bio DOP dell’Azienda Agricola Il Mandrione di Vieste (FG).

La selezione è stata curata dal Comitato di Assaggio dell’Università degli Studi di Bari, riconosciuto dal MASAF, che ha valutato i campioni in gara secondo parametri oggettivi e rigorosi. Accanto ai premi nazionali e regionali, sono stati assegnati anche i riconoscimenti Mastro d’Oro Monocultivar, riservati agli oli da singola varietà, e numerose menzioni d’onore.

“Un olio DOP, IGP o biologico – ha dichiarato Alberto Amoroso, presidente di AIFO – nasce dalla visione e dalla cura di chi opera nel frantoio. Tracciabilità, sostenibilità, qualità certificata: oggi l’extravergine non può prescindere da questi valori. Il Mastro d’Oro vuole premiare chi li incarna ogni giorno. E desidero ringraziare tutti i frantoiani che, con coraggio, decidono ogni anno di mettersi in gioco inviando i propri campioni. La crescita del concorso, in partecipazione e livello qualitativo, è il segno della loro fiducia”.

“Il frantoio – ha aggiunto Stefano Caroli, presidente di AFP – è un presidio culturale e ambientale. Il podio tutto pugliese dimostra che la nostra terra resta un punto di riferimento per la qualità e l’innovazione nel settore. Ci rivediamo per la prossima edizione del Mastro d’Oro, ma prima ci diamo appuntamento a Evolio Expo, dove consegneremo il Premio Speciale Mastro d’Oro 2025 e continueremo a discutere di sostenibilità e futuro della filiera”.

Il Premio Speciale “Mastro d’Oro 2025” sarà consegnato durante EVOLIO Expo, il grande evento nazionale dedicato all’innovazione nella filiera olivicolo-olearia, in programma dal 29 al 31 gennaio 2026 alla Fiera del Levante di Bari.

Il concorso Mastro d’Oro si inserisce nel più ampio impegno di AIFO, in collaborazione con CNA e altri attori del comparto olivicolo. Tra questi, Italia Olivicola, la principale AOP del settore, con cui AIFO condivide obiettivi comuni nella valorizzazione dell’olio di qualità, anche grazie ai programmi operativi cofinanziati dall’Unione Europea, finalizzati a rafforzare l’integrazione tra produzione agricola e trasformazione, promuovere la tracciabilità, la sostenibilità ambientale e la formazione degli operatori.