Determina dirigenziale del Comune sul servizio relativo al conferimento dei flussi monotariale pressato in convenzione “” Corepla”” dei rifiuti, derivanti dalla raccolta differenziati “”imballaggi in plastica””. Disposta la liquidazione alla ditta” “Tutela Ambiente””, di Aragona, per euro 2.631,75. Il provvedimento è trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario, Antonio Domenico Fortunato Pitrola.
Giovanni Blanda
