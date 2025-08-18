Si celebrerà, venerdì 22 agosto, dalle ore 17 alle ore 20, in via straordinaria, a Campobello di Licata, la prossima raccolta di sangue. E’ un’ iniziativa di volontariato, promossa dall’Avis – Associazione volontari italiani del sangue. Si terrà nella sede Avis in zona San Giuseppe, nei pressi dell’omonima chiesa.
In precedenza raccolte 15 sacche di sangue, una pre-donazione (idoneità a donare sangue di potenziali donatori) e un controllo annuale sanitario).
Giovanni Blanda
Home Cronaca Campobello Di Licata Campobello di Licata Raccolta di sangue Avis