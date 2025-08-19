

“Questa è la mia terra” è un festival nato a Campobello di Licata per promuovere “”il diritto a restare nei territori siciliani””. Dopo due edizioni pubbliche, quest’anno l’iniziativa si concentra sulla progettazione collettiva, dando continuità al lavoro diffuso delle realtà attive sul territorio.

Nel 2023 è stata inaugurata la prima piazza dedicata al diritto a restare, ispirando numerose realtà in tutta la Sicilia. Nel 2025, l’obiettivo è creare strumenti stabili di coordinamento, come una Consulta, un Forum civico o un Osservatorio, per rafforzare il dialogo con le istituzioni regionali.

L’organizzazione. “”Ora che in tanti ci siamo attivati nei territori, come possiamo coordinarci e costruire un passo successivo comune?””

Il programma di oggi (martedì 19 agosto) – Parte pubblica (ingresso libero), Piazza XX Settembre

Ore 21,Talk e discussione pubblica con Teresa Fiore, Laura Anello e Giuseppe Maurizio Piscopo

Ore 23, Musica dal vivo con Avarello, Belfiore, Borzellino, Garpets 30K e “”Libero Reina””.

Tutti gli altri interessati potranno partecipare liberamente a questa parte pubblica del festival, anche senza registrazione.

