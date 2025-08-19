La Notte Bianca del 18 agosto a Campobello di Licata, attesa come uno degli appuntamenti più importanti dell’estate, si è trasformata in una serata di caos. La piazza gremita e la voglia di divertimento hanno lasciato spazio alla tensione, quando diverse risse hanno costretto le forze dell’ordine a interrompere il dj set con largo anticipo.

Gli episodi di violenza non si sono limitati al cuore dell’evento: anche piazza Tien An Men e le strade circostanti sono state teatro di scontri, creando paura tra i presenti e mettendo in difficoltà i commercianti, alcuni dei quali hanno subito danni economici. L’intervento delle forze di polizia ha riportato la calma, ma l’episodio ha lasciato l’amaro in bocca a chi sperava in una serata di festa.

Sul tema è intervenuto Gianni Picone, che ha parlato di emergenza educativa:

«I fatti accaduti confermano che il problema è reale. Momenti di convivialità e spensieratezza non possono trasformarsi in occasioni di violenza che rischiano di sfociare in tragedie. Cosa deve succedere ancora per avviare un confronto serio tra famiglie, istituzioni e agenzie educative? Prima che sia troppo tardi, tutti siamo chiamati a fare la nostra parte per arginare un fenomeno delinquenziale che riguarda alcuni giovani del nostro paese».

Picone ha poi aggiunto: «Campobello è altro, e sta a noi dimostrarlo iniziando dentro le nostre famiglie, parlando con i nostri figli e insegnando loro che la vita va vissuta intensamente scegliendo la strada del bene. Esprimo la mia solidarietà alle forze di polizia, a chi si è adoperato per riportare la calma e agli esercenti penalizzati dagli scontri».

Mentre la Notte Bianca finiva tra tensioni e polemiche, in città si svolgeva anche la terza edizione di “Questa è la mia terra e io la difendo”, promossa dai giovani del Centro Studi Giuseppe Gatì: un’iniziativa che ha riunito centinaia di ragazzi provenienti da tutta la Sicilia per discutere di presente e futuro dell’isola. Un segnale positivo che dimostra come, accanto alle pagine di cronaca nera, ci siano giovani impegnati a costruire una realtà diversa.