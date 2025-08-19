A Palermo la Polizia di Stato ha trovato cellulari e dispositivi elettronici rubati, denunciando in stato di libertà un 35enne per ricettazione. Gli agenti dell’Upgsp della Questura palermitana sono intervenuti in via Belmonte Chiavelli, dove un cittadino aveva segnalato di aver individuato, a seguito di rilevazione gps, il proprio cellulare all’interno di un’auto parcheggiata. Gli agenti hanno proceduto al controllo dell’abitacolo, trovando il cellulare in questione ma anche altri 18 cellulari di costosi modelli, presumibilmente rubati; nell’abitazione nella disponibilità del proprietario dell’auto sono stati trovati dispositivi informatici anch’essi di dubbia provenienza. Tutto il materiale è stato sequestrato, il cellulare segnalato è stato restituito al legittimo proprietario e il 35enne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione. Sono in corso indagini per accertare la provenienza dei beni sequestrati e, in caso risultassero rubati, per procedere all’individuazione dei proprietari. Al vaglio, inoltre, l’eventuale coinvolgimento di complici e la ricostruzione di una eventuale filiera del furto del cellulare.
Ritrova cellulare rubato grazie a gps e fa arrestare ricettatore
