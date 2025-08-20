La polizia ha arrestato un uomo di 52 anni accusato di tentativo di omicidio aggravato, lesioni personali e minacce gravi. L’uomo ha aggredito l’ex moglie e la suocera e ha ferito a coltellate il nuovo compagno. E’ successo allo Zen in via Luigi Einaudi, a Palermo. Gli agenti dopo averlo preso lo hanno portato al carcere Pagliarelli. La vittima, un 33enne, è stato trasferito a Villa Sofia: nonostante le gravi condizioni non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressore si è presentato in casa del nuovo compagno dell’ex moglie. Con una scusa si è fatto aprire e poi ha iniziato a picchiare le donne e infierire sull’uomo. Almeno dieci le coltellate inferte alla vittima.
Accoltella il compagno dell’ex moglie, arrestato 52enne
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Si ritrova nudo e sopra il costone del Quadrivio Spinasanta, paura per un 77enne
Momenti di panico questa mattina per alcuni automobilisti che si sono trovati davanti un uomo, di 77 anni, completamente nudo, sopra il costone che...
Interviene per sedare lite tra vicini e viene ferito con un colpo di pistola,...
Svolta nelle indagini sulla lite tra vicini di casa a Ribera culminata con il ferimento a colpi di pistola di un 38enne. I carabinieri...
Era ricercato per traffico di droga, 42enne arrestato ad Agrigento
I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Agrigento hanno tratto in arresto un cittadino 42enne italiano, residente ad Agrigento,...
Sanità, Cgil: “È un bene pubblico da difendere e rafforzare”
“Negli ultimi giorni sei medici hanno rassegnato le proprie dimissioni dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Un fatto grave che mette in luce, ancora una...
Labrador azzanna barboncino e ferisce la proprietaria, scatta una denuncia
Panico e paura in via Roma a Lampedusa quando un cane Labrador nero lasciato libero, ha cercato di azzannare diversi cani che ha trovato...
“A cena con Sciascia”, secondo appuntamento il 27 agosto a casa Diodoros
Dopo lo straordinario successo delle due cene con Pirandello, andate sold out nel giro di pochi giorni, prosegue il progetto di Beniamino Biondi nella...
Controlli in ristoranti e chioschi, multe per 27mila euro
La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha coordinato un’attività di controllo attuata dalla task force presso tre attività commerciali, una trattoria, un food...