I Carabinieri della Stazione di Balestrate hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 50 anni, originario di Catania e già noto alle forze dell’ordine per reati quali estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. L’uomo si era finto un appartenente all’Arma per truffare un’anziana di 94 anni, residente nel centro cittadino.

Il pronto intervento dei militari è stato reso possibile grazie alla tempestiva segnalazione della figlia della vittima, che, accortasi del raggiro in corso, ha contattato direttamente il Comandante della Stazione. Diverse pattuglie, coordinate dalla Compagnia di Partinico, sono immediatamente confluite presso l’abitazione della donna.

I primi a giungere sul posto sono stati proprio i Carabinieri della Stazione di Balestrate, che hanno sorpreso il 50enne ancora all’interno dell’appartamento. L’uomo, spacciandosi per un carabiniere, aveva inscenato una falsa perquisizione, convincendo la 94enne a consegnargli tutti i gioielli presenti in casa con la scusa di doverne accertare la provenienza.

Scoperto e messo alle strette, ha tentato la fuga, abbandonando la refurtiva, ma è stato bloccato sull’uscio dai militari. Durante le fasi dell’arresto ha opposto una violenta resistenza, sferrando calci e pugni, nel tentativo di sottrarsi alla cattura. Decisivo anche l’intervento di un passante, che ha collaborato con i Carabinieri nel contenere l’aggressore.

L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Palermo con l’applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

Determinante, ancora una volta, il ruolo della cittadinanza: la segnalazione della figlia della vittima ha permesso l’intervento immediato dei Carabinieri. L’Arma è attivamente impegnata anche nella prevenzione, con incontri informativi rivolti in particolare agli anziani. Proprio a Balestrate, lo scorso novembre, un episodio simile era stato sventato e un 49enne napoletano denunciato.