Venerdì 22 agosto, a Campobello di Licata, Donazione straordinaria di sangue, dalle ore 17 alle ore 20, nella sede dell’ Associazione Volontari Italiana Sangue – Avis, in via Nicotera, a ridosso della Chiesa di San Giuseppe.
Nella precedente giornata del sangue raccolte 15 sacche di sangue, una pre-donazione (idoneità a donare sangue di potenziali donatori) e un controllo annuale sanitario).
La prossima donazione è in calendario il 7 settembre.
Giovanni Blanda
