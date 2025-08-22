Alle ore 18, 30, stasera (venerdì 22 agosto), a Campobello di Licata, si terrà la Santa Messa in Piazza Giovanni Paolo II,

a seguire una marcia silenziosa per la pace, per la Palestina per stigmatizzare il genocidio in corso e per tutte le terre colpite dai conflitti, “”ma anche per la pace nelle nostre famiglie e nella nostra comunità””. Un momento fortemente voluto dalla Civica Amministrazione e dall’ Unità Pastorale “”Maria Madre delle Chiesa””.

Partecipare è un atto concreto. È un’ occasione per prendere coscienza che, nel nostro piccolo,

ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte per costruire un clima di rispetto, dialogo e sperare.

Giovanni Blanda