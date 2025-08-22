Il matrimonio è finito a pugni, schiaffi tra gli invitati. E’ successo in contrada Terranova, all’ingresso di Giardinello, dove una rissa ha trasformato un matrimonio in un vero duello tra le famiglie dello sposo e della sposa.

La sala ricevimenti Le Palme, normalmente teatro di feste e allegria, è stata improvvisamente scenario di pugni e schiaffi, proprio quando il banchetto stava per concludersi. Parenti e amici, come scrive il Giornale di Sicilia, riuniti per celebrare un momento di gioia, si sono trovati al centro di un episodio di violenza che ha lasciato tutti sgomenti.

I carabinieri, chiamati da alcuni invitati spaventati per quel che stava accadendo, sono intervenuti sul posto riuscendo a sedare lo scontro prima che degenerasse ulteriormente. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite gravi: per i partecipanti solo lievi contusioni e qualche graffio, senza bisogno di ricorrere alle cure mediche. Sono stati identificati finora quattro protagonisti certi della rissa, ma le prime testimonianze indicano che il numero totale di persone coinvolte potrebbe essere molto più alto. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’episodio.

Le cause della rissa restano ancora incerte. Alcuni testimoni parlano di vecchie liti tra le famiglie, che sarebbero riaffiorate proprio in occasione della festa. Al momento le versioni sono contrastanti, e il quadro complessivo resta confuso. Gli investigatori, attraverso le testimonianze dei presenti e eventuali immagini registrate durante la serata, cercheranno di chiarire le responsabilità e le motivazioni che hanno portato a questo episodio di violenza.

I gestori della sala ricevimenti hanno preferito non rilasciare dichiarazioni dettagliate. La madre del titolare ha raccontato: “Non sappiamo i motivi che hanno scatenato questa rissa. Ad un certo punto abbiamo solo visto qualcuno alzare le mani. Noi siamo vittime di quanto accaduto. Fortunatamente non hanno fatto danni al locale e, che io sappia, non ci sono feriti gravi”. La struttura, molto rinomata in zona, non ha subito danni materiali e il personale ha collaborato con le forze dell’ordine fornendo le prime informazioni utili alle indagini.

Al momento non sono stati emessi provvedimenti, ma non è escluso che possano scattare denunce per rissa. L’episodio ha lasciato la comunità locale sgomenta: un contesto che avrebbe dovuto essere di festa si è trasformato in un confronto acceso tra due famiglie, con un clima di tensione e violenza. Nonostante la paura e lo stupore, grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri, le conseguenze sono state contenute. Ora l’obiettivo degli investigatori è fare piena luce su quanto accaduto: chi era presente ed è stato sentito dagli investigatori ha parlato di qualche battuta non gradita e dalle parole si è passati ai fatti in pochi istanti. Per la sala Le Palme e per le famiglie coinvolte, resterà nella memoria un episodio insolito e drammatico, un mix di festa e caos, con scene che nessuno avrebbe voluto vedere in un giorno pensato per celebrare l’amore e l’unione tra due persone.