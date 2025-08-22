Non ha capito di avere di fronte dei poliziotti e ha tentato di vendere loro della droga. Ad Avola la Polizia ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 39enne, già ai domiciliari per lo stesso reato. L’arresto è scattato nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dalla Squadra mobile e dal locale Commissariato a carico di persone già sottoposte a misure restrittive. Al momento del controllo il 39enne non si è accorto di trovarsi di fronte a dei poliziotti e ha cercato di cedere loro circa 22 grammi di hashish. Una volta compresa la situazione, l’uomo ha tentato disfarsi di un panetto di cento grammi, lanciandolo dalla finestra, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti e arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Sempre ad Avola i poliziotti hanno arrestato un 21enne, ai domiciliari per reati in materia di armi, trovato con una pistola calibro 7,65 con la canna modificata e rifornita di 8 colpi. Per lui sono scattate le manette per detenzione illegale di arma clandestina. Entrambi, al termine delle formalità di rito, sono stati accompagnati al carcere di Cavadonna.
Tenta di vendere la droga ai poliziotti: arrestato 39enne
