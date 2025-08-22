Non ha capito di avere di fronte dei poliziotti e ha tentato di vendere loro della droga. Ad Avola la Polizia ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 39enne, già ai domiciliari per lo stesso reato. L’arresto è scattato nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dalla Squadra mobile e dal locale Commissariato a carico di persone già sottoposte a misure restrittive. Al momento del controllo il 39enne non si è accorto di trovarsi di fronte a dei poliziotti e ha cercato di cedere loro circa 22 grammi di hashish. Una volta compresa la situazione, l’uomo ha tentato disfarsi di un panetto di cento grammi, lanciandolo dalla finestra, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti e arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Sempre ad Avola i poliziotti hanno arrestato un 21enne, ai domiciliari per reati in materia di armi, trovato con una pistola calibro 7,65 con la canna modificata e rifornita di 8 colpi. Per lui sono scattate le manette per detenzione illegale di arma clandestina. Entrambi, al termine delle formalità di rito, sono stati accompagnati al carcere di Cavadonna.