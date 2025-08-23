E’ stato fermato in via Sampolo, con dodici dosi di cocaina negli slip mentre l’altro è stato fermato mentre si trovava nella zona di piazza Indipendenza a bordo di un’auto con altri 12 grammi di sostanza stupefacente nascosti sotto la biancheria intima. I poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale della questura hanno arrestato nei giorni scorsi due ragazzi di 23 e 25 anni accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il primo arresto è stato eseguito in via Ciullo D’Alcamo dove gli agenti hanno visto una persona uscire da un palazzo e riporre una banconota all’interno della tracolla. Alla vista della volante, il sospettato, il ragazzo di 23 anni, ha provato a rientrare nell’edificio ma è stato subito bloccato e perquisito. A insospettire gli agenti il nervosismo mostrato dal giovane che, oltre a tremare per tutto il tempo dell’accertamento, non ha saputo fornire alcuna spiegazione sulla sua presenza in quella strada.

La successiva perquisizione ha permesso di trovare un contenitore di plastica, occultato all’interno egli slip, nonché la somma di 150 euro in banconote di diverso taglio. Alla luce di quanto emerso il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e la sostanza è stata sequestrata. Stessa sorte per lo scooter utilizzato dal 23enne, come previsto infatti dall’articolo 193 del codice della strada, perché risultato privo dell’obbligatoria copertura assicurativa.

L’altro arresto è stato effettuato tra piazza Indipendenza e corso Re Ruggero dove i poliziotti dell’Upg hanno intercettato il 25enne a bordo di un’auto che, alla vista della pattuglia, ha provato a fare perdere le proprie tracce per eludere un eventuale controllo. Gli agenti hanno raggiunto l’indagato per intimargli l’alt e sottoporlo alla perquisizione che ha permesso di trovare 11,9 grammi di cocaina suddivisi in 21 dosi. Nel vano portaoggetti della sua macchina c’erano 210 euro in contanti.