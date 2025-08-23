L’ultimo rapporto pubblicato da Immobiliare.it Insights, in
collaborazione con HousingAnywhere, conferma una tendenza che ormai da anni colpisce
gli studenti universitari: il caro-affitti ha raggiunto livelli insostenibili. In Italia il prezzo medio
delle stanze singole è passato da 461€ a 613€ in un solo anno, con un incremento di +152€
mensili, il più alto degli ultimi anni.
Un dato che si riflette anche in Sicilia. A Palermo il costo medio di una stanza singola si
attesta a 278€ al mese, con un aumento del +37% dell’offerta e una crescita della
domanda del +19%. Risultati solo in apparenza stabili rispetto al 2024 (282€), ma che
celano una pressione crescente sul mercato abitativo: un anno fa la domanda era cresciuta
addirittura dell’81%.
“Il Governo ha scelto di destinare i fondi del PNRR a studentati privati di lusso, inaccessibili
per la maggior parte degli studenti – sottolinea Giovanna Billitteri, coordinatrice dell’UDU
Palermo – mentre a Palermo e in tutta la Sicilia cresce la difficoltà di trovare un alloggio a
prezzi sostenibili. Studiare non può diventare un lusso: servono politiche pubbliche e un
piano di edilizia residenziale universitaria.
”
“Gli enti per il diritto allo studio dovrebbero essere il primo presidio per garantire un accesso
equo all’università – evidenzia Irene Ferrara, Consigliera d’Amministrazione dell’ERSU
Palermo – ma i dati ci mostrano una realtà diversa: posti letto pubblici insufficienti e studenti
costretti a rivolgersi al mercato privato, dove i prezzi sono sempre più condizionati dalla
speculazione. È indispensabile investire in residenze universitarie pubbliche e introdurre
misure di calmieramento dei canoni.
”
Il problema, però, non è solo locale. A livello nazionale, città come Milano (732€), Bologna
(632€), Firenze (606€) e Roma (575€) guidano la classifica degli affitti più alti, a
dimostrazione di come la questione abitativa studentesca sia ormai un’emergenza
strutturale.
“L’assenza di un piano nazionale per il diritto all’abitare si traduce in precarietà e
disuguaglianze – conclude Francesco Cerami, Consigliere Nazionale degli Studenti
Universitari –
. Servono interventi immediati: un piano straordinario di edilizia universitaria,
controlli efficaci sugli affitti e un utilizzo trasparente dei fondi pubblici, che devono andare a
beneficio degli studenti e non a generare profitti per pochi.
”
Come Unione degli Universitari di Palermo, ribadiamo la necessità urgente di un
intervento strutturale che comprenda nuove residenze universitarie pubbliche, affitti
accessibili e misure concrete contro la speculazione. Senza risposte, sempre più studenti
rischiano di dover rinunciare all’università, con gravi conseguenze per il futuro della Sicilia e
del Paese.
