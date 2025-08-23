L’ultimo rapporto pubblicato da Immobiliare.it Insights, in

collaborazione con HousingAnywhere, conferma una tendenza che ormai da anni colpisce

gli studenti universitari: il caro-affitti ha raggiunto livelli insostenibili. In Italia il prezzo medio

delle stanze singole è passato da 461€ a 613€ in un solo anno, con un incremento di +152€

mensili, il più alto degli ultimi anni.

Un dato che si riflette anche in Sicilia. A Palermo il costo medio di una stanza singola si

attesta a 278€ al mese, con un aumento del +37% dell’offerta e una crescita della

domanda del +19%. Risultati solo in apparenza stabili rispetto al 2024 (282€), ma che

celano una pressione crescente sul mercato abitativo: un anno fa la domanda era cresciuta

addirittura dell’81%.

“Il Governo ha scelto di destinare i fondi del PNRR a studentati privati di lusso, inaccessibili

per la maggior parte degli studenti – sottolinea Giovanna Billitteri, coordinatrice dell’UDU

Palermo – mentre a Palermo e in tutta la Sicilia cresce la difficoltà di trovare un alloggio a

prezzi sostenibili. Studiare non può diventare un lusso: servono politiche pubbliche e un

piano di edilizia residenziale universitaria.

”

“Gli enti per il diritto allo studio dovrebbero essere il primo presidio per garantire un accesso

equo all’università – evidenzia Irene Ferrara, Consigliera d’Amministrazione dell’ERSU

Palermo – ma i dati ci mostrano una realtà diversa: posti letto pubblici insufficienti e studenti

costretti a rivolgersi al mercato privato, dove i prezzi sono sempre più condizionati dalla

speculazione. È indispensabile investire in residenze universitarie pubbliche e introdurre

misure di calmieramento dei canoni.

”

Il problema, però, non è solo locale. A livello nazionale, città come Milano (732€), Bologna

(632€), Firenze (606€) e Roma (575€) guidano la classifica degli affitti più alti, a

dimostrazione di come la questione abitativa studentesca sia ormai un’emergenza

strutturale.

“L’assenza di un piano nazionale per il diritto all’abitare si traduce in precarietà e

disuguaglianze – conclude Francesco Cerami, Consigliere Nazionale degli Studenti

Universitari –

. Servono interventi immediati: un piano straordinario di edilizia universitaria,

controlli efficaci sugli affitti e un utilizzo trasparente dei fondi pubblici, che devono andare a

beneficio degli studenti e non a generare profitti per pochi.

”

Come Unione degli Universitari di Palermo, ribadiamo la necessità urgente di un

intervento strutturale che comprenda nuove residenze universitarie pubbliche, affitti

accessibili e misure concrete contro la speculazione. Senza risposte, sempre più studenti

rischiano di dover rinunciare all’università, con gravi conseguenze per il futuro della Sicilia e

del Paese.