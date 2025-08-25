Nell’ambito della campagna nazionale “Estate tranquilla 2025”, promossa dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma, i Carabinieri del Nas di Catania hanno recentemente effettuato una verifica igienico sanitaria in una struttura della grande distribuzione sita in un centro commerciale nell’area etnea, sottoponendo a sequestro penale 4.000 kg di pasta confezionata, di vari marchi, completamente invasa da parassiti vivi (punteruolo del grano), in parte esposta su scaffali pronta per la vendita e in parte stipata in un deposito.
Pasta con parassiti vivi: sequestrati 4 mila kg
