La polizia di Stato di Messina ha arrestato due persone che sarebbero i responsabili del tentato omicidio di un uomo di nazionalità indiana. Le due persone arrestate sono un rumeno di 45 anni e una donna serba di 40 anni.

I due sono stati intercettati dagli agenti con le mani ancora intrise di sangue. Secondo quanto ricostruito l’aggressione, avvenuta in Piazza Lo Sardo, sarebbe scattata nel momento in cui la vittima ha rifiutato di avere un rapporto sessuale con la donna.

Decisione che avrebbe scatenato l’ira del 45enne che prima avrebbe spinto la vittima a terra, colpendolo poi con pugni al volto. I due avrebbero anche tentato di colpire alla gola il cittadino indiano che ha però reagito ed evitato il peggio.

I due arrestati sono stati trasferiti in carcere.