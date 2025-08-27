Don Alessio Caruana, parroco solidale – con un altro confratello, don Davide Burgio -, dell’Unità pastorale parrocchiale “”Maria Madre della Chiesa”” di Campobello di Licata, dopo tre anni di guida pastorale, lascia la comunità. E’ stato il Vicario generale, don Giuseppe Cumbo, a comunicarlo, su decisione del Vescovo Alessandro Damiano. Da settembre, don Alessio sarà nella chiesa Santa Croce – Beata Maria Vergine della Catena in unità pastorale con la parrocchia San Lorenzo (Monserrato) di Agrigento. Don Alessio lascia a Campobello di Licata un ricordo indelebile per la sua mitezza, preparazione e quant’altro.
Giovanni Blanda
