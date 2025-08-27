Non solo musica leggera ma anche quella Jazz. Il “””Milazzo Vini Jazz Festival”” torna mercoledì 27 e il 28 agosto in Piazza Aldo Moro (subito dopo la Chiesa Madre ‘’San Giovanni Battista’’), a Campobello di Licata.
“”Un appuntamento che si rinnova – scrive la Pubblica amministrazione, del Sindaco Vito Terrana -, portando sul palco il fascino dello swing europeo con il Sicilian Quartet e le sonorità hard bop del jazz con il Mike Mazzari Quartet.
Ti aspettiamo per due serate di grande musica, sotto le stelle””.
Giovanni Blanda
Milazzo Vini Jazz Festival a Campobello di Licata
